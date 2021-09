Gennes-Val-de-Loire Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Roseraie Loubert Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

Roseraie Loubert Roseraie Loubert, 18 septembre 2021 09:30, Gennes-Val-de-Loire. Journée du patrimoine 2021 Roseraie Loubert.

18 et 19 septembre Roseraie Loubert * Cette pépinière abrite plus de 2000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection Nationale de Rova. Visite guidée sur rendez-vous uniquement (réservation par téléphone 02 41 51 80 82 ou par mail : therese.loubert@orange.fr ) *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Tarif : 3,50€

Roseraie Loubert Les Brettes 49350 les rosiers sur loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Les Rosiers-sur-Loire Maine-et-Loire Collection nationale “rose” / réserve phytogénétique

