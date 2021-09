Ronchin Ronchin maison des associations Nord, Ronchin Visite guidée Site GLDF Ronchin maison des associations Ronchin Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée Site GLDF Ronchin maison des associations, 19 septembre 2021 10:00, Ronchin. Journée du patrimoine 2021 Ronchin maison des associations. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite guidée Site GLDF * Accompagné par des Frères et Sœurs des Loges qui travaillent sur ce site, visite des Temples de la GLDF, découverte des œuvres d’art exceptionnellement délocalisées du musée parisien de la GLDF, tout en dialoguant avec les accompagnateurs pour comprendre leurs motivations, évoquer ce qu’il font en Loge et connaître le processus d’intégration dans une Obédience maçonnique *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Ronchin maison des associations ronchin Ronchin 59790 rond point des acacias Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16339026.jpg 06 03 79 84 76 https://www.gldf.org/

