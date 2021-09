Rognac Rognac chemin du môle Bouches-du-Rhône, Rognac Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré Rognac chemin du môle Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré Rognac chemin du môle, 18 septembre 2021 10:00, Rognac. Journée du patrimoine 2021 Rognac chemin du môle. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00 Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré * Restauration de l’ancien port de Rognac en écomusée avec panneaux et expositions d’instruments liés à la mer et la pêche.

Inauguration du panneau de l’histoire des bateaux de l’étang de Berre réalisé par une classe de CM1 de l’école primaire Lamartine de Rognac.

Présentation du nouveau sentier du littoral allant vers Vitrolles en partant de l’ancien port et évocation de l’ancienne plage du Bosquet *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

0741284222 http://nostamar.fr/ https://www.facebook.com/nostamar,https://twitter.com/home?lang=fr

Le port de Rognac est un site historique millénaire. IL est réhabilité en écomusée pour présenter les particularités de l’histoire atypique des bords de la lagune de l’étang de Berre.

