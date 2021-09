Saint-Pierre Rivière d'Abord La Réunion, Saint-Pierre Levez-les yeux – Visite guidée “La rivière d’Abord ou la naissance d’une ville” Rivière d’Abord Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

Levez-les yeux – Visite guidée "La rivière d'Abord ou la naissance d'une ville" Rivière d'Abord, 17 septembre 2021 08:30, Saint-Pierre Gratuit|Sur inscription 0262 96 29 10, valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Vendredi 17 septembre, 08h30, 10h00, 14h00 Levez-les yeux – Visite guidée “La rivière d’Abord ou la naissance d’une ville” * Au programme, un parcours depuis les rives de Terre Sainte jusqu’à l’hôtel de ville, monument emblématique de la ville, en passant par l’entrepôt de marine Kervéguen, siège des Terres australes et antarctiques françaises. *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 09h30

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

sur inscription

Rivière d'Abord Saint-Pierre 97410 La Réunion

Radier de la rivière d’Abord

