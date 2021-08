Wattignies Rêverie dans un jardin au Siècle des Lumières Nord, Wattignies Rêverie dans un jardin au Siècle des Lumières Rêverie dans un jardin au Siècle des Lumières Wattignies Catégories d’évènement: Nord

18 et 19 septembre Rêverie dans un jardin au Siècle des Lumières * Rêverie dans un jardin au Siècle des Lumières Dans le cadre d’un jardin privé, l’association Antan Présent propose à ses visiteurs une exposition accompagnée d’une déambulation guidée et commentée.

L’évolution des jardins au XVIIIe siècle, les nouveautés potagères, l’arrivée des plantes exotiques dans les serres seront, parmi d’autres, les thèmes abordés.

Dans le décor bucolique de ce jardin, la société du XVIIIe siècle sera illustrée par un ensemble de mannequins habillés de costumes en papier, travail des membres de l’association. Note importante : Cet événement est susceptible d’annulation en cas de circonstances météorologiques défavorables.

Précisions de dernière minute sur le site de l’association. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Admission sur réservation uniquement (voir ci-dessous lien vers le site de réservation). La visite dure environ une heure.

Évocation du Siècle des Lumières dans le cadre d'un jardin privé

