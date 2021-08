Bar des Mémoires – Regards sur la papeterie et la cartonnerie de la vallée de l’Aa Restaurant Le Saint-Sébastien, 17 septembre 2021 18:00, Blendecques.

Vendredi 17 septembre, 18h00

Bar des Mémoires – Regards sur la papeterie et la cartonnerie de la vallée de l’Aa

Dans le cadre de #la Semaine européenne du développement durable et des #Journées européennes du patrimoine 2021

Avec Maxence Watelle [AUD Pays de Saint-Omer], René Lesage et Sophie Léger du [Comité d’histoire du Haut Pays], Hervé Beauchamp et Joël Diers [anciens collaborateurs de RDM et Norpaper Avot Vallée], Betrand Helle [Directeur des cartonneries de Gondardennes], Benoît Rimbault [Directeur de RDM Blendecques], Aurélien Brietz [Directeur de la transition écologique et numérique, CAPSO], Caroline Barbier [Chef de projet de mission, CAPSO]et Olivier Sampson [Facilitateur graphique]

Les Bars des Mémoires, impulsés par l’association Mémoires du Travail, sont des évènements de rencontres et d’expression qui explorent les mémoires et les projets liés au travail, à partir d’un site et/ou d’un territoire en Hauts-de-France. Au cours de l’évènement, la thématique suivante sera abordée : le développement de l’industrie de la papeterie dans la vallée de l’Aa et ses enjeux en matière de développement durable. Animés par l’association dans des lieux conviviaux, ces rendez-vous invitent différents acteurs (historiens, animateurs de l’architecture et du patrimoine, anciens salariés, chefs d’entreprise, etc.) à dialoguer à part égale avec le public. La participation d’un artiste apporte un regard sensible et renouvelé. Ensemble, ils imagineront, à partir de ce qui préexiste, les défis et les transformations qui s’imposent demain.

Gratuit – entrée sur réservation et renseignements auprès de caroline.barbier@ca-pso.fr

Consommation à prévoir et petite collation offerte

Restaurant Le Saint Sébastien, 2 Place de la Libération, Blendecques

Parking de l’église gratuit

+ d’infos : https://memoiresdutravail.fr/les-bars-des-memoires/

En partenariat avec la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer

Avec le soutien de la Drac Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et le département Pas-de-Calais.

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

