Bar des mémoires Restaurant Le Saint Sébastien, 17 septembre 2021 18:00, Blendecques.

Journée du patrimoine 2021

Bar des mémoires

Impulsé par la CAPSO et l’association Mémoires du Travail, ce bar des mémoires abordera la thématique du développement de l’industrie papetière dans la vallée de l’Aa et ses enjeux en matière de développement durable. Ces rendez-vous invitent différents acteurs (historiens, animateurs de l’architecture et du patrimoine, anciens salariés, chefs d’entreprise, etc.) à dialoguer à part égale avec le public. La participation d’un artiste apportera un regard sensible et renouvelé sur le sujet. Ensemble, ils évoqueront les défis et les transformations qui s’imposeront demain.

Durée : 2h environ. Gratuit.

Consommation à prévoir et petite collation offerte.

Entrée sur réservation et renseignements auprès de caroline.barbier@ca-pso.fr

Plus d’informations sur memoiresdutravail.fr/les-bars-des-memoires

Restaurant Le Saint Sébastien 2 place de la Libération, Blendecques Blendecques 62575 Pas-de-Calais

Crédits : © CAPSO