Découverte du patrimoine rural à vélo ! Ressourcerie – Court-Circuit, 17 septembre 2021 14:30, Felletin. Journée du patrimoine 2021 Ressourcerie – Court-Circuit. Gratuit|Sur inscription 05 55 66 54 60, felletinpatrimoine@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 14h30 Découverte du patrimoine rural à vélo ! * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la semaine de la mobilité, profitez d’une balade guidée en vélo. Suivez le guide en balade dans les villages aux alentours à la découverte de leur patrimoine. Une petite introduction sur l’atelier réparation de vélos vous sera proposée en amont de la balade. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h30

Gratuit. Sur inscription, places limitées. Apporter son propre vélo.

Ressourcerie – Court-Circuit 23 route de la Sagne, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse

Entrepôts de déchargement, de tri et de valorisation d’objets de seconde main.

