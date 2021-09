Marseille Résidence universitaire Lucien Cornil. Bouches-du-Rhône, Marseille Visite guidée de la résidence universitaire Lucien Cornil. Résidence universitaire Lucien Cornil. Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée de la résidence universitaire Lucien Cornil. * La résidence universitaire Lucien Cornil, construite sur la base d’un superbe projet en bois massif, habillée d’une résille métallique très élégante, vous propose deux visites guidées gratuites sur inscription de 45 minutes le dimanche 19 septembre entre 10h et 12h des parties communes et espaces collectifs, ainsi qu’un logement étudiant. *

Entée libre, sur inscription, nombre limité à 9 personnes.

Résidence universitaire Lucien Cornil. 168 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67051808.jpg 04 42 16 13 22 http://www.crous-aix-marseille.fr

La résidence universitaire Lucien Cornil a été construite en lieu et place du restaurant universitaire du même nom fermé il y a près de 20 ans car ne répondant plus à la demande étudiante. La résidence est construite sur la base d’un superbe projet en bois massif, habillé d’une résille métallique très élégante.

Située, à proximité du campus Santé de la Timone, au sein de la cité U Lucien Cornil, la résidence propose 200 studios conventionnés pour étudiants.

