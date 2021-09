Dijon Réservoir Darcy Côte-d'Or, Dijon ART PUBLIC – Rencontre autour d’une oeuvre de la collection du FRAC Bourgogne : Rachel Feinstein, “Puritan’s Delight” Réservoir Darcy Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

18 et 19 septembre ART PUBLIC – Rencontre autour d’une oeuvre de la collection du FRAC Bourgogne : Rachel Feinstein, “Puritan’s Delight” * Le FRAC Bourgogne, en partenariat avec la Ville de Dijon, installe des oeuvres de sa collection dans l’espace public dijonnais.

Après le séjour remarqué d’une oeuvre de Sofia Taboas sur la travée centrale du parc de la Colombière au printemps dernier, une oeuvre de Rachel Feinstein intitulée « Puritan’s Delight » est installée à fleur d’eau dans le grand bassin de la fontaine du jardin Darcy jusqu’à la fin du mois de septembre prochain.

Un médiateur vous présentera cette oeuvre et l’univers artistique de Rachel Feinstein. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

Le jardin Darcy est le premier jardin public créé à Dijon. A cet emplacement, Henri Darcy, ingénieur dijonnais, avait conçu un réservoir entre 1838 et 1840 pour alimenter Dijon en eau potable, par l’adduction de la source du Rosoir en provenance de Messigny. Pour couronner cet ouvrage, l’architecte Emile Sagot réalisa en 1841 un monument de style néo-renaissance, toujours présent. Après un concours lancé en 1879, un jardin fut réalisé sur ce réservoir par l’architecte Félix Vionnois en 1880. Dans le dernier quart du XIXe siècle, les îlots encadrant la place furent vendus et construits dans le style haussmanien.

