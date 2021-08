Ciné-cyclo sur la plage Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier, 17 septembre 2021 20:00, La Charité-sur-Loire.

Journée du patrimoine 2021 Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier. Gratuit 06 78 06 04 70, reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr

Vendredi 17 septembre, 20h00

Ciné-cyclo sur la plage

*

La Loire en arrière plan, les pieds dans le sable, le nez au vent, venez au cinéma sous les étoiles et découvrez des aventuriers qui ont choisis d’associer sport et préservation de l’environnement. Et pour ne pas vous engourdir, la séance se déroulera à la force de quelques mollets volontaires ! Prenez vos chaises, couvertures ou coussins pour vous installer confortablement sur la plage.

Projection de films sur la plage du Grand-Monarque (amont du pont) à La Charité-sur-Loire à 19h45.

*

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

*



Réserve naturelle du Val de Loire/Sites Natura 2000 Loire-Allier 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14932131.jpg 03.86.60.78.25. https://www.cen-bourgogne.fr/fr/reserve-naturelle-nationale-du-val-de-loire_105.html

Au milieu de son parcours la Loire offre un paysage diversifié : multiples bras d’eau, grèves de sables, îles boisées, bras morts, mares et marais, forêt alluviale, pelouses et prairies sèches, fourrés… Modelés par le fleuve au rythme des crues et des étiages, ces milieux naturels contrastés abritent une faune et une flore remarquables. C’est en 1995 que la Réserve Naturelle du Val de Loire est créée pour préserver ce patrimoine exceptionnel.

Crédits : Maxime Jouve Gratuit N. Pointecouteau/Cen Bourgogne