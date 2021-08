Thonon-les-Bains Réserve naturelle du delta de la Dranse Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Visite guidée de la réserve naturelle du delta de la Dranse Réserve naturelle du delta de la Dranse Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite guidée de la réserve naturelle du delta de la Dranse Réserve naturelle du delta de la Dranse, 18 septembre 2021 09:00, Thonon-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Réserve naturelle du delta de la Dranse. Gratuit 04 50 81 49 79

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h00 Visite guidée de la réserve naturelle du delta de la Dranse * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Réserve naturelle du delta de la Dranse Avenue de Saint Disdille, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15257733.jpg 04 50 81 49 79 http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/delta-dranse

La réserve naturelle du Delta de la Dranse se situe au cœur d’une vaste zone urbanisée. Au détour d’un sentier, vous trouverez un observatoire ornithologique, des panneaux d’interprétation…

Située sur une voie de migration, la réserve offre un gîte d’étape à de nombreux oiseaux : hérons, rapaces, petits gravelots, mouettes rieuses…

Sur le petit territoire de la réserve, on trouve près d’un tiers de la flore haut-savoyarde, soit environ 800 espèces. Trois groupes de plantes se côtoient : les espèces méridionales, notamment les 23 espèces d’orchidées, de nombreuses espèces montagnardes, et même des espèces cultivées !

Crédits : Pays d’art et d’histoire, CCPEVA Gratuit ASTERS – Conservatoire des espaces naturels de Haute-1savoie

Heure : 09:00 - 16:30