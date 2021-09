Réserve Naturelle de l'îlot M'Bouzi Mayotte Sortie découverte du patrimoine terrestre de la réserve naturelle nationale l’îlot M’Bouzi Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi Catégorie d’évènement: Mayotte

Sortie découverte du patrimoine terrestre de la réserve naturelle nationale l’îlot M’Bouzi Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi, 18 septembre 2021 09:00, . Journée du patrimoine 2021 Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi. Gratuit|Sur inscription 0269 61 62 99, garde@naturmay.org, technicien@naturmay.org

18 et 19 septembre Sortie découverte du patrimoine terrestre de la réserve naturelle nationale l’îlot M’Bouzi * La visite commentée va se faire en itinérance sur le sentier menant vers la léproserie, et 3 notions seront abordées :

– Une présentation générale de l’îlot et de sa gestion – Présentation et observation de la biodiversité terrestre (forêt sèche endémique des Comores, des espèces végétales remarquables comme l’hibiscus des Comores, la vanille d’Humblot etc., la faune (le paille en queue, lémuriens, lézards …) – Le patrimoine historique de la léproserie Deux sessions sont prévues en journée soit une le matin avec 2 groupes de 10 personnes et 2 autres l’après-midi. Le lieu de la rencontre est au ponton de Mamoudzou. Les allers-retours par bateau du ponton de Mamoudzou à l’ilot M’bouzi seront pris en charge par l’association les Naturalistes de Mayotte.

Prévoir des chaussures fermées, un goûter et une bouteille d’eau. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 15h00

*

Nombre total limité à 40 personnes dont 2 groupes de 10 le matin et idem pour l’après-midi, rendez-vous au ponton de Mamoudzou, le passage par bateau du ponton à l’ilot M’bouzi est pris en charge par les Naturalistes de Mayotte

Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi Réserve Naturel de l’îlot M’Bouzi 97600 Mayotte

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44207734.jpg Crédits : DroneGo 2021 Gratuit|Sur inscription Naturalistes de Mayotte

Détails Catégorie d’évènement: Mayotte Autres Lieu Réserve Naturelle de l'îlot M'Bouzi Adresse Réserve Naturel de l'îlot M'Bouzi Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Réserve Naturelle de l'îlot M'Bouzi