Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée de la réserve naturelle de Glomel * Au cours d’une visite guidée de 2h, vous découvrirez de façon ludique le patrimoine naturel exceptionnel de la réserve naturelle de Glomel à partir du thème des couleurs du paysage.

A chaque point d’arrêt, vous en apprendrez plus sur les milieux naturels de Lan Bern, la façon dont ils sont gérés, les plantes et les animaux qu’ils abritent… *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

3 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans

Réserve naturelle de Glomel Coatrennec, 22110 Glomel Glomel 22110 Côtes-d’Armor

La réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel, créée en 2008, regroupe sur 108 hectares deux sites distants d’une dizaine de kilomètres. L’ensemble comprend des milieux rares et diversifiés : landes humides à tourbeuses, tourbières, prairies humides oligotrophes…

Acquis par la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage pour leur richesse et leur intérêt écologique, ces sites sont gérés depuis 1990 par l’Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel (AMV).

