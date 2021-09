Villeneuve-Saint-Georges Réserve historique de la RATP Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges Découverte de la réserve historique de la RATP Réserve historique de la RATP Villeneuve-Saint-Georges Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Découverte de la réserve historique de la RATP Réserve historique de la RATP, 18 septembre 2021 10:00, Villeneuve-Saint-Georges

18 et 19 septembre Découverte de la réserve historique de la RATP * Créée en 1949, la RATP a réuni, au fil des ans, une fascinante collection de matériels roulants qu’elle conserve dans une ancienne gare de triage typique du début du XXe siècle : la réserve historique de Villeneuve-Saint-

Georges. Cette collection rassemble une centaine de véhicules utilisés en Île-de-France depuis le début des transports publics. Le hangar, où se mêlent métros, tramways, RER et bus datant de 1900 à nos jours, ouvrira exceptionnellement ses portes et deviendra un espace scénique où seront jouées des scènes décalées, tour à tour poétiques, humoristiques ou encore didactiques, mettant en lumière l’histoire du matériel roulant de la RATP et un espace food truck installé en fin de parcours. Durée de la visite : environ 1h30.

L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription. Des visites virtuelles sont également disponibles sur : visitesvirtuelles.ratp.fr La RATP est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme complet des animations proposées sur : www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Deux sessions d’inscription les 7 et 14 septembre.

Réserve historique de la RATP 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne

