Visite de la réserve écologique des Maillys Réserve écologique, 18 septembre 2021 09:30, Les Maillys.

Journée du patrimoine 2021 Réserve écologique. Gratuit 03 80 37 34 46, contact@cpavaldesaone-tourisme.fr

18 et 19 septembre

Visite de la réserve écologique des Maillys

La réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Un sentier d’observation pédagogique a été aménagé, permettant de découvrir la faune et la flore caractéristiques du Val de Saône.

Plus de 150 espèces d’oiseaux ont été observées. En hiver et aux périodes migratoires, cet ancien site d’extraction de granulats est le refuge pour les oiseaux d’eau : grande aigrette, canard colvert, foulque macroule, sarcelle d’hiver, fuligules milouin et morillon, canard souchet et canard chipeau.

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Sur inscription | limité à 30 personnes



Réserve écologique 21130 Les Maillys Les Maillys 21130 Côte-d’Or

Crédits : Conseil départemental de Côte d’Or Gratuit