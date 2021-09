Vaulx-en-Velin Réserve du Musée des sapeurs-pompiers Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin Visite de la réserve du musée des sapeurs-pompiers ! Réserve du Musée des sapeurs-pompiers Vaulx-en-Velin Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

18 et 19 septembre Visite de la réserve du musée des sapeurs-pompiers ! * De 10 h à 18 h, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, les réserves seront ouvertes au public gratuitement et sans réservation. Près de 150 camions de pompiers sont à découvrir. Les enfants peuvent également essayer des casques de pompiers, monter sur un véhicule et s’essayer à la pompe à bras. Dans l’espace, des mécaniciens, pompiers ou anciens pompiers bénévoles du musée proposent des explications sur les véhicules ou sur les restaurations effectuées. En début d’après-midi, les jeunes sapeurs-pompiers feront des démonstrations de secours d’urgence aux personnes, en lien avec notre exposition actuelle. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Il est désormais obligatoire de disposer d’un pass sanitaire pour visiter les musées. Les masques sont également obligatoires à partir de 6 ans.

Réserve du Musée des sapeurs-pompiers 19 bis avenue bataillon Carmagnole Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Cité TASE Métropole de Lyon

04 72 17 54 54 http://museepompiers.com

Les réserves du musée, situées à Vaulx-en-Velin près du Carré de Soie, permettent de conserver l’ensemble des véhicules, pompes à bras et motopompes qui composent les collections du musée. Ces quelques cent-cinquante véhicules sont d’ordinaires invisibles pour le public. C’est dans cet espace que l’équipe et les bénévoles restaurent les véhicules pour permettre leur présentation au public. Récemment, c’est le fourgon-pompe Berliet (CBA) de 1919, qui est passé entre les mains de nos mécaniciens. Le véhicule est désormais totalement restauré.

Réserve du Musée des sapeurs-pompiers
19 bis avenue bataillon Carmagnole Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin