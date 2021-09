Meudon Réseau hydraulique du domaine royal Hauts-de-Seine, Meudon Visites du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon Réseau hydraulique du domaine royal Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Visites du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon Réseau hydraulique du domaine royal, 18 septembre 2021 14:30, Meudon. Journée du patrimoine 2021 Réseau hydraulique du domaine royal. Gratuit 06 72 67 08 66

18 et 19 septembre Visites du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon * Le marquis de Louvois voulait un château avec un beau parc, dessiné par Le Notre, des bassins et de grands jets d’eau.

Il fit construire, entre 1680 et 1682, pour alimenter ses jardins un grand réseau hydraulique constitué de 50 km de rigole, 5 km d’aqueducs souterrains et 6 grands réservoirs pour stocker l’eau.

Ce réseau se situait sur le plateau de Meudon-Vélizy, avec la pente suffisante pour pouvoir acheminer l’eau vers le château.

Pour réaliser cet ouvrage, de nouvelles techniques ont été utilisées, dont celle des canalisations en fonte moulée permettant un assemblage étanche, pour faire circuler l’eau sous pression pour alimenter les jets d’eau.

Depuis 2003, l’association ARHYME travaille à la réhabilitation et la restauration de ce Réseau qui demeurait enfoui dans la forêt. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

*

Inscription obligatoire

Réseau hydraulique du domaine royal Forêt de Meudon Carrefour de l’Observatoire 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25521565.jpg 06 72 67 08 66 http://www.arhyme.asso.over-blog.com/

Vestiges du réseau hydraulique de Meudon (fin XVIIe siècle) – aqueduc souterrain, ponts, étangs réservoir, rigoles – construit à partir de 1680 par Louvois pour alimenter les bassins, château d’eau, cascades, jets d’eau des jardins hauts et bas du parc du château de Meudon, devenu en 1695 propriété du Grand Dauphin.

Crédits : LEPERE GERARD Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Réseau hydraulique du domaine royal Adresse Forêt de Meudon Carrefour de l'Observatoire 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Réseau hydraulique du domaine royal Meudon