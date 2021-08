Poitiers Rectorat de l'Académie de Poitiers Poitiers, Vienne Le rectorat vous ouvre ses portes ! Rectorat de l’Académie de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

Gratuit. Entrée libre. Accueil du public scolaire privilégié le vendredi. Accueil du public le samedi. 2 groupes par horaire. Durée des visites : 50 minutes.

Rectorat de l’Académie de Poitiers 22 rue Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne

Le site du Rectorat, dans le quartier de Montierneuf, est un cas typique de successions d’établissements différents sur un même lieu. Tous ont laissé des traces bâties, malgré des transformations radicales telles que des suppressions de bâtiments, des additions ou encore des réutilisations. Pour comprendre son état actuel, il est intéressant de se souvenir de son évolution et de son fonctionnement. Le site a connu successivement : – une affectation religieuse de 1076 à 1787 : abbaye Saint-Jean-Baptiste.

– une affectation militaire de 1787 à 1946 : cavalerie puis artillerie.

– une affectation scolaire de 1946 à 1993 : l’ENSMA.

– une affectation tertiaire avec le rectorat aujourd’hui.

