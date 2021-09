Triel-sur-Seine RDV place Corroyer Triel-sur-Seine, Yvelines Découverte de Pissefontaine RDV place Corroyer Triel-sur-Seine Catégories d’évènement: Triel-sur-Seine

Découverte de Pissefontaine RDV place Corroyer, 18 septembre 2021 14:30, Triel-sur-Seine

Samedi 18 septembre, 14h30 Découverte de Pissefontaine * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit

RDV place Corroyer 1 place Corroyer 78510 Triel-sur-Seine Triel-sur-Seine 78510 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77890543.jpg 06 11 59 36 17 http://www.trielmemoirehistoire.fr

Découverte itinérante du vieux hameau de Pissefontaine, ancienne seigneurie des Dames de Poissy.

