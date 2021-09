Saint-Nazaire Radôme Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Restitution des Ateliers du Radôme Radôme Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Restitution des Ateliers du Radôme Radôme, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Nazaire. Journée du patrimoine 2021 Radôme. Gratuit https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/cycles/autour-de-lexposition-soleil-blanc-dadrien-vescovi/

18 et 19 septembre Restitution des Ateliers du Radôme * Tout l’été, en écho à l’exposition d’Adrien Vescovi, les Ateliers proposent aux enfants d’expérimenter la création à travers le textile dans le Radôme. La restitution le samedi 18 septembre permettra de découvrir l’ensemble des travaux réalisés. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit. Visites en continu au Radôme.

Radôme Toit de la base des sous-marins, Bd de la Légion d’Honneur, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique

02 44 73 44 00 Crédits : Radôme, base des sous-marins de Saint-Nazaire, 2015. Photographe Dominique Macel, Ville de Saint-Nazaire Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Radôme Adresse Toit de la base des sous-marins, Bd de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Radôme Saint-Nazaire