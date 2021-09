Parthenay Quartier Saint-Jacques Deux-Sèvres, Parthenay Exposition : les Jacqu’Arts Quartier Saint-Jacques Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

18 et 19 septembre Exposition : les Jacqu’Arts * Exposition d’art dans les maisons du quartier médiéval : peinture, sculpture, photographie, Street Art… L’évènement est organisé par Le Collectif du Quartier Médiéval de Parthenay en partenariat avec le musée de Parthenay et la Maison Dieu de Châtillon. Découvrez l’invitée d’honneur du Musée, Florence Malcombe, plasticienne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Gratuit. Accès libre aux expositions après retrait d’un bracelet. Pass sanitaire obligatoire.

Quartier Saint-Jacques Quartier Saint-Jacques, 79220 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sevres

05 49 94 65 02 Crédits : ©Collectif Saint-Jacques Gratuit

