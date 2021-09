Nantes QUARTIER GRASLIN Loire-Atlantique, Nantes Exposition “La Rue : un nom masculin ?” QUARTIER GRASLIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition “La Rue : un nom masculin ?” QUARTIER GRASLIN, 18 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 QUARTIER GRASLIN. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition “La Rue : un nom masculin ?” * Exposition et intervention dans l’espace public : cartes explorant les noms de rues de Nantes, portraits de femmes qui ont marqué l’histoire, jeu sur la dimension spatiale des inégalités homme/femme. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

QUARTIER GRASLIN Place Graslin Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits : Collectif d’à côté Gratuit

