Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Visites du quartier des Bois-Blancs * Marqué par la désindustrialisation, le quartier des Bois-Blancs s’est couvert de friches industrielles dans les années 1980. Les études d’urbanisme se sont succédées pour repenser et faire évoluer ce secteur, à la frontière entre Lille et Lomme. Depuis 2003, des travaux sont engagés dans le cadre de la ZAC des Rives de la Haute-Deûle et dessinent un éco-quartier autour d’Euratechnologies. Animé par un guide de Lille et un archiviste de la MEL, le parcours propose de (re)découvrir ce quartier en mutation. Un livret de visite, essentiellement illustré de documents issus des fonds d’archives de la MEL, complète le parcours et sera remis aux participants. Les visites seront traduites en langue des signes française. Départ de la visite à la station de métro Canteleu. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

Quartier des Bois Blancs Arrêt de Métro Canteleu, Quartier des Bois Blancs, Lille Lille 59130 Bois-Blancs Nord Départ de la visite à la station de métro Canteleu.

