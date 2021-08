Saint-Étienne Quartier créatif Manufacture / Cité du design Loire, Saint-Étienne Cité du Design, ateliers et visites guidées Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Cité du Design, ateliers et visites guidées Quartier créatif Manufacture / Cité du design, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Étienne. Journée du patrimoine 2021 Quartier créatif Manufacture / Cité du design. Gratuit

17 – 19 septembre Cité du Design, ateliers et visites guidées * -Récits stéphanois : Sous forme de textes, photographies, dessins, vidéos, des femmes, hommes, adolescents et enfants ont laissé une trace de leur premier confinement. Ces pratiques amateures, jamais planifiées, leur ont permis de tenir et ont favorisé rencontres et liens sociaux, comme pour prendre le contre-pied de la distanciation physique imposée. -Le graphisme est partout : dans la ville, sur les bâtiments, les vêtements et sur les emballages des produits que nous consommons.

L’atelier Design & Graphisme, proposé par Typotopy est l’occasion de s’initier au design, de jouer avec la couleur, le sens et la forme des mots en concevant le graphisme d’un produit ou d’un concept. -venez découvrir La Cabane du design, un nouveau lieu culturel, ludique et interactif orienté sur la pratique du design pour les familles et les enfants de 5 à 12 ans *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

entrée libre et gratuite

Quartier créatif Manufacture / Cité du design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60836661.jpg 04 28 38 00 16 http://www.le-mixeur.org

Le Quartier créatif Manufacture est le quartier totem de la FrenchTech stéphanoise, implanté au coeur d’un site patrimonial protégé au titre de l’Inventaire, la Manufacture d’armes Impériale. Il accueille notamment la Cité du design.

Crédits : ©AgenceLIN Gratuit ® Saint-Etienne Métropole

