18 et 19 septembre Visite commentée d’œuvres d’art urbain contemporain * Retrouvons-nous les 18 et 19 septembre prochains pour célébrer les JEP 2021 et (re)découvrir le patrimoine culturel et historique marseillais ! Planète Emergences propose des visites commentées autour de trois œuvres d’art urbain contemporain dans le cadre du festival Magiciens de la Ville. Premier festival d’art urbain contemporain à Marseille, Magiciens de la Ville propose de ré-enchanter nos espaces urbains par la création artistique en donnant un second souffle à des espaces abandonnés. > Target, Jean-Baptiste Sauvage, 2020 – Quai Marcel Pagnol, 13007 Marseille (échangeur carénage sur le vieux port) > Les Murs d’Audubon, Fikos, 2021 – 2 place des Marseillaises, 13001 Marseille (café l’Ecomotive) – œuvre monumentale réalisée pour le Congrès Mondial de la Nature (UICN) > Seconde Vie, Germain alias Ipin, 2020 – Place d’Arvieux, 13002 Marseille Différents créneaux horaires sont proposés pour chaque visite. Attention trois événements sont en ligne, un événement par œuvre. Chaque événement reprend les informations pour la visite associée, créneau horaire et adresse correspondant. Merci de vous inscrire et renseigner le nombre de personnes participant à la visite par sms au 06.24.42.96.84. Possibilité de visite bilingue français – anglais. Arrivée au plus tard 10 min après le début de la visite. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

Entrée libre

Quai Marcel Pagnol, vieux port 1 quai Marcel Pagnol, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

06.24.4.96.84 https://planete-emergences.com/ http://planete-emergences.com/target-jean-baptiste-sauvage/

Target est une ouvre d’art urbain contemporain dans l’espace public

Crédits : © Stéphane Aboudaram / WE ARE CONTENT(S) Gratuit

