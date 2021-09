Charolles Quai de la poterne Charolles, Saône-et-Loire Exposition “le patrimoine de l’eau au fil de l’Arconce” Quai de la poterne Charolles Catégories d’évènement: Charolles

18 et 19 septembre Exposition “le patrimoine de l’eau au fil de l’Arconce” * La rivière de l’Arconce traverse le Charolais et le Brionnais sur ses 100 km. L’exposition retrace la relation entre les hommes et la vallée, lieu de vie, lieu de circulation et lieu où l’activité de l’élevage bovin s’est développée dès le XVIIIe siècle. Parrallèlement, à l’exposition, découvrez une mise en lumière de la façade de l’église de Charolles, un tableau de lumière, “l’Arconce charolaise”, oeuvre du collectif “Lumière de verre” (Chartres) projetée le soir dès 20h30 et jusqu’à 1h30 du matin. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h59

Accès libre

Quai de la poterne Quai de la poterne, 71120 CHAROLLES Charolles 71120 Saône-et-Loire Quai longeant le canal reliant l’Arconce et la Semence à Charolles

