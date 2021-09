Chantonnay Puybelliard Chantonnay, Vendée Visite guidée du bourg de Puybelliard Puybelliard Chantonnay Catégories d’évènement: Chantonnay

Visite guidée du bourg de Puybelliard Puybelliard, 18 septembre 2021 15:30, Chantonnay. Journée du patrimoine 2021 Puybelliard. Gratuit|Sur inscription 02 44 40 20 06, contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

Samedi 18 septembre, 15h30 Visite guidée du bourg de Puybelliard * L’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay organise une visite guidée de Puybelliard, bourg historique de Chantonnay. Découvrez ce bourg ancien, témoin de l’Histoire et rempli de petites histoires à travers une visite d’environ 1h. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire.

Puybelliard Place de l’Eglise, Puybelliard Chantonnay 85110 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90723401.jpg 02.44.40.20.06 http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/

