Exposition itinérante Petites cités de Caractère
18 septembre 2021 14:00, Pouancé
Gratuit

18 et 19 septembre Exposition itinérante Petites cités de Caractère * La Région des Pays de la Loire propose une exposition itinérante mettant en valeur le patrimoine remarquable des Petites Cités de Caractère.

Cette exposition est une belle façon de parler des études menées en Maine-et-Loire par le service Patrimoine de la Région en partenariat avec la Conservation départementale du patrimoine du Maine-et-Loire.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Promenade jardinée – 49420 Pouancé

Lieu créé en 2021

Belvédère – Accès libre

La promenade jardinée rejoint l’enclos du château

Gratuit

