Mollégès promenade dans le centre ancien du village de Mollégès Bouches-du-Rhône, Mollégès visite guidée de Mollégès promenade dans le centre ancien du village de Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mollégès

visite guidée de Mollégès promenade dans le centre ancien du village de Mollégès, 18 septembre 2021 10:00, Mollégès. Journée du patrimoine 2021 promenade dans le centre ancien du village de Mollégès. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 10h00, 10h30, 15h00, 15h30 visite guidée de Mollégès * L’association remenbranço propose des visites guidées pédestres le samedi 18 septembre 2021 à 10h et à 15h. Inscription obligatoire par mail viviane.loesel@orange.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

*

entrée sur inscription

promenade dans le centre ancien du village de Mollégès Hotel de Ville Mollégès 13940 Mollégès Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88490201.jpg 0687113689

viste pédestre du centre ancien du village

Crédits : Gratuit|Sur inscription licence libre

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mollégès Autres Lieu promenade dans le centre ancien du village de Mollégès Adresse Hotel de Ville Mollégès 13940 Mollégès Ville Mollégès Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville promenade dans le centre ancien du village de Mollégès Mollégès