Spectacle : promenade contée Promenade conte, 17 septembre 2021 20:30, Dieppe

Vendredi 17 septembre, 20h30 Spectacle : promenade contée * A Dieppe, dans le cadre des Journées du Patrimoine, il est organisé une promenade à la lueur des lanternes où l’ambiance est garantie.

Une soirée animée par le groupe folklorique “Les Polletais” à travers le vieux et typique quartier de Dieppe. Un quartier à découvrir ou à redécouvrir, son histoire, son folklore et les légendes de ce Pollet, le plus ancien quartier de

Dieppe, qui a su au fil des siècles, rester égal à lui-même…. Avec Laurence et Tony, conteurs nous redécouvrirons les contes du Pollet. A l’issue de la promenade, Nicolas Stérin dédicacera le livre « les contes du Pollet ». *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

*

Nombre de place limité, en cas d’intempéries le spectacle sera annulé, RDV local Des Polletais 38 rue de l’Abattoir.

Promenade conte 38 rue de l'abattoir, quartier du Pollet, 76200 dieppe Dieppe

promenade conte dans le Pollet

Crédits : © Les Polletais

