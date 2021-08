Visite guidée du bâtiment du Printemps Printemps Rouen, 18 septembre 2021 11:00, Rouen.

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h30, 16h30

Inauguré le 15 octobre 1928, il y a 93 ans, le Printemps Rouen est le 3e plus ancien magasin de l’enseigne en province. Héritier de deux magasins de nouveautés plus anciens, La Providence et le Sans Pareil, le plus grand magasin de Rouen portera jusqu’aux années 1960 le nom poétique de Printania.

Bombardé et détruit en avril 1944, le Printemps est totalement reconstruit en 1954 avec tous les aménagements emblématique de l’architecture de la Reconstruction : structure en béton originale en arc de cercle formant un éventail, espaces fonctionnels, larges vitrines. Après un titanesque chantier de déconstruction / reconstruction, le magasin s’agrandit en 1981 dans l’emblématique immeuble « Maillet du Boulay » donnant sur la cathédrale.

Au cours d’une conférence et d’une visite guidée, vous découvrirez l’histoire de cette maison emblématique du commerce français, ses innovations et ses engagements. Une fabuleuse aventure entre architecture, mode et histoire, pour découvrir les secrets, coulisses et archives inédites d’un monument rouannais.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

