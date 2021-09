Soumont Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Hérault, Soumont Visite guidée “Les dolmens de Grandmont” Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Visite guidée “Les dolmens de Grandmont” Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont, 18 septembre 2021 14:00, Soumont. Journée du patrimoine 2021 Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont. Tarif préférentiel 04 67 44 09 31, contact@prieure-grandmont.fr

18 et 19 septembre Visite guidée “Les dolmens de Grandmont” * Le parc naturel de 32 hectares propose une promenade ombragée, surplombant la vallée de l’Hérault, offrant une vue portant jusqu’à la mer Méditerranée, l’un des plus beaux panoramas de la région. Ce parc abrite également de nombreux vestiges « cachés », datés d’environ 2 500 ans avant J.C. : les dolmens du Néolithique dont le célèbre dolmen de Coste-Rouge, classé Monument Historique en 1887, le dolmen du Belvédère, ou encore l’ancien site rituel. La visite vous surprendra par la découverte d’une carrière de sarcophages wisigothiques, ou encore des abris-sous-roche sûrement employés par les moines au Moyen-Âge… Enfilez vos chaussures de marche, et suivez la guide ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

tarif spécial journées du patrimoine 5 €

Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Domaine de Grandmont, 34700 Soumont Soumont 34700 Hérault

Le Domaine de Grandmont est un lieu unique dans l’Hérault occupé par l’Homme depuis la fin du Néolithique.

La visite est un véritable voyage dans l’Histoire : monastère du XIIe siècle, tombes wisigothiques des V-VIe siècles, dolmens et site mégalithique, terrasses et lac du XIXe siècle.

