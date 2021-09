Chênehutte-Trèves-Cunault Prieuré Saint Macé Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visite Chapelle et extérieurs du Prieuré St Macé à Trêves Prieuré Saint Macé Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite Chapelle et extérieurs du Prieuré St Macé à Trêves Prieuré Saint Macé, 18 septembre 2021 14:00, Chênehutte-Trèves-Cunault

18 et 19 septembre Visite Chapelle et extérieurs du Prieuré St Macé à Trêves * Il semble que le fils de Geoffroy Fulcrade en 1106, alors qu’il transférait l’église du château au bord de la Loire (St Aubin), aurait fondé, non loin de là, un deuxième prieuré au sud sur le coteau, sous le nom de saint Macé. On sait peu de chose sur l’histoire du prieuré en dehors des noms de quelques prieurs. A St Macé, les moines profitaient d’un lieu paisible et d’ une vue merveilleuse sur les alentours. Il ne reste presque plus rien du prieuré. Quelques murs ruinés évoquent un cloître. En revanche, la chapelle avec son entrée latérale est un vrai joyau. Le porche formé de deux arches soutenues par des colonnes à chapiteaux ouvragés impressionne le visiteur. A l’intérieur, la chapelle qui était entièrement peinte, conserve encore de ces belles illustrations du XIIe siècle qui contribuent à la notoriété du prieuré. Le prieuré, classé monument historique, est aujourd’hui une Propriété privée visitable lors des journées européennes du patrimoine. *

Prieuré Saint Macé Saint Macé, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

