Palluau-sur-Indre Prieuré Saint-Laurent Indre, PALLUAU SUR INDRE Visite guidée Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre

PALLUAU SUR INDRE

Visite guidée Prieuré Saint-Laurent, 18 septembre 2021 15:00, Palluau-sur-Indre. Journée du patrimoine 2021 Prieuré Saint-Laurent. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Entrée libre. Preuve du respect des normes sanitaires en vigueur exigée.

Prieuré Saint-Laurent 15 rue Basse 36500 Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre 36500 Indre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75013767.jpg?_ts=1631134700456 06 87 81 16 56

Prieuré du XI-XVème possédant des fresques remarquables dans le chœur, l’abside et le transept (reproduites au Musée des Monuments Français à Paris).

Crédits : Gratuit licence libre

Détails Catégories d’évènement: Indre, PALLUAU SUR INDRE Autres Lieu Prieuré Saint-Laurent Adresse 15 rue Basse 36500 Palluau-sur-Indre Ville Palluau-sur-Indre Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre