Visite du Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés Prieuré, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Germain-des-Fossés.

18 et 19 septembre

Vous qui pousserez ces portes pour la première fois et vous qui avez déjà foulé ce sol sans pouvoir le visiter, vous pourrez pénétrer dans ce sanctuaire et flâner librement sur le site. Eglise, cour intérieure, aile Ouest, pigeonnier, vous découvrirez alors un lieu riche en recoins tous plus pittoresques les uns que les autres. Vous aurez aussi le privilège (une tradition des Journées européennes du patrimoine) d’observer la rampe d’escalier et la cheminée de la salle capitulaire, patrimoine caché, puisque situé dans l’aile réservée à la communauté religieuse des Frères de Saint-Jean. En parallèle, des visites commentées programmées à 15 h et 16 h 30 vous permettront d’en apprendre davantage sur la vie passée et actuelle du Prieuré, accompagnés par les bénévoles en costumes. Enfin, en plus de la visite du site, une exposition de photos vous montrera le site sous toutes les coutures et à toutes les saisons.

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre. Pass sabitaire obligatoire.



Prieuré Rue du Prieuré, 03260 Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier

