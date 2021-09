Visite libre du Prieuré Saint-Cosme Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard, 18 septembre 2021 10:00, La Riche.

Journée du patrimoine 2021 Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite libre du Prieuré Saint-Cosme

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard Rue Ronsard, 37520 La Riche La Riche 37520 Indre-et-Loire

Le prieuré Saint-Cosme était, pour les chanoines du XIIe siècle, «un paradis sur terre permettant d’atteindre plus facilement le vrai paradis», à moins d’une heure de marche de Tours. La longue histoire de ce monastère, propriété du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, a été révélée par de grandes fouilles archéologiques réalisées en 2009-2010. Il est plus connu comme demeure de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 1585 et dont on conserve la maison où il vécut. Le poète, mort en ces lieux, est inhumé dans l’ancienne église. De nouveaux jardins et un parcours scénographique interactif viennent de lui redonner toute sa dimension historique, spirituelle et poétique.

