Conférence Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale, 17 septembre 2021 18:30, Saint-Benoît-du-Sault.

Journée du patrimoine 2021 Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale.

Vendredi 17 septembre, 18h30

Conférence

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

Sur inscription auprès de l'office de tourisme de Saint-Benoît-du-Sault.



Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Place de l'Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33468803.jpg 02.54.47.67.95 http://www.saint-benoit-du-sault.fr

Le prieuré, établi en 974-975, à Sault, sur un éperon rocheux dominant la vallée du Portefeuille, dépendait de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Situé aux confins du Berry et du Limousin, il constituait une sorte de bastion avancé des possessions de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire en Aquitaine et de ce fait revêtait une grande importance. La construction de l’église actuelle (classée parmi les monuments historiques par arrêté du 4 novembre 1963) eut lieu vers 1020-1030. L’établissement monastique est désigné depuis ses origines jusqu’à la Révolution, par le terme de prévôté. Le prévôt, représentant en titre du monastère, subordonné à l’abbé de Fleury, gouvernait aussi la seigneurie ecclésiastique ayant droit de haute justice sur le bourg.

À côté, le prieur claustral réglait la vie spirituelle et le travail des moines. Cette situation particulière qui s’est maintenue jusqu’à la fin du XVIIe siècle, transparaît dans la topographie des bâtiments monastiques situés au sud de l’église : d’une part, les lieux réguliers groupés autour du cloître, reconstruits par les mauristes, entre 1735 et 1742, et de l’autre, les divers bâtiments de la prévôté, dont l’aspect hétéroclite remonte sans doute à la fin du Moyen Âge. L’aile orientale, à l’architecture très sobre, est représentative de l’architecture des prieurés mauristes au début du XVIIIe siècle. Lieux réguliers et maison prévôtale n’ont guère changé depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ils illustrent les grandes étapes de l’histoire architecturale des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur.

Église et prieuré de Saint-Benoît-du-Sault sont classés au titre des Monuments Historiques depuis le 21 octobre 2011.

Chantal Gerbaud