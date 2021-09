Le Thoureil Prieuré et église de Bessé Le Thoureil, Maine-et-Loire Visites libres de l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais du prieuré de Bessé Prieuré et église de Bessé Le Thoureil Catégories d’évènement: Le Thoureil

18 et 19 septembre Visites libres de l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais du prieuré de Bessé * La nef unique très sobre se termine par une abside ronde ornée d’un retable. Le puits du prieuré a été restauré récemment. Le tableau central représente la Crucifixion encadrée du buste des saints patrons de l’église. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

