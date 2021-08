Boule-d'Amont Prieuré de Serrabona Boule-d'Amont, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite guidée Prieuré de Serrabona Boule-d'Amont Catégories d’évènement: Boule-d'Amont

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite guidée Prieuré de Serrabona, 17 septembre 2021 09:30, Boule-d'Amont. Gratuit|Sur inscription 04 68 84 09 30, prieuredeserrabona@cd66.fr

Vendredi 17 septembre, 09h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite guidée * https://www.ledepartement66.fr/dossier/leprieuredeserrabona/ *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h30

Jauge limitée

Prieuré de Serrabona 66130 Boule-d’Amont Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76885522.jpg?_ts=1626937494544 04 68 84 09 30 http://www.ledepartement66.fr/102-prieure-de-serrabona.htm

Fondé au XIe siècle au cœur des Aspres, le prieuré de Serrabona a accueilli jusqu’en 1592 une communauté de chanoines augustins. Les décors en marbre rose de la galerie du cloître et de la tribune sont considérés comme les exemples les plus remarquables du travail de la sculpture romane en pays catalan.

Heure : 09:30 - 18:30
Age minimum 6 Age maximum 15