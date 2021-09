Aslonnes Prieuré de Laverré Aslonnes, Vienne Visite libre ou commentée de la chapelle. Prieuré de Laverré Aslonnes Catégories d’évènement: Aslonnes

Vienne

Visite libre ou commentée de la chapelle. Prieuré de Laverré, 18 septembre 2021 10:00, Aslonnes. Journée du patrimoine 2021 Prieuré de Laverré. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre ou commentée de la chapelle.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit

Prieuré de Laverré 12 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes Aslonnes 86340 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81644072.jpg 05 49 42 59 40

Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou très rares.

