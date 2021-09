La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire, Nièvre Patrimoine écrit… sur les murs Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Dimanche 19 septembre, 10h30 Patrimoine écrit… sur les murs * Partez à la découverte des citations peintes sur les murs de la ville. Poétiques, humoristiques, déconcertantes, elles invitent à l’imagination et au débat tout en permettant de (re)découvrir la ville de La Charité sous un autre angle.

Animateur du patrimoine, Thierry Jacob vous propose de flâner à la découverte des citations peintes. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Réservation conseillée | Départ devant l’Office de tourisme

Prieuré de La Charité / Cité du Mot 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre

03 86 69 68 15 http://citedumot.fr/

