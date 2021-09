La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire, Nièvre Citations en famille Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Dimanche 19 septembre, 15h00

Dimanche 19 septembre, 15h00 Citations en famille * Parsemé de jeux et de devinettes, ce parcours permet de découvrir en famille et de façon ludique les citations peintures sur les murs et vitrines de la ville tout en se sensibilisant au patrimoine. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Réservation conseillée | Départ devant l’Office de tourisme

Prieuré de La Charité / Cité du Mot 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre

03 86 69 68 15 http://citedumot.fr/

