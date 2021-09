Pommiers Prieuré bénédictin Loire, Pommiers Visite libre de l’exposition Bassima Prieuré bénédictin Pommiers Catégories d’évènement: Loire

Visite libre de l'exposition Bassima Prieuré bénédictin, 18 septembre 2021 10:00, Pommiers

18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition Bassima * http://www.art-terre.comd’oiseaux migrants cherchant l’hospitalité racontée dans une explosion de couleurs avec des décors et des oiseaux multicolores conçus dans des matériaux très variés : le bois, le plastique, le métal, le verre…

Une exposition réalisée par les ateliers Art Terre – www.art-terre.com

Tout public *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite

Prieuré bénédictin 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 42260 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65693474.jpg?_ts=1629979734757 04 77 65 46 22 http://www.loire.fr

Visiter Pommiers, c’est parcourir 1 000 ans d’histoire et d’architecture. Du cul-de basse-fosse au pigeonnier, des meurtrières aux charpentes mansardées ou médiévales, venez découvrir les trésors cachés du prieuré. Profitez également de votre venue pour découvrir le village médiéval de Pommiers et son église romane.

