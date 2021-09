Beuvry Prévoté de Gorre Beuvry, Pas-de-Calais Visite libre Prévoté de Gorre Beuvry Catégories d’évènement: Beuvry

18 et 19 septembre Visite libre * Exposition sur le ferroviaire à Beuvry.

Présentation de jeux anciens pour les enfants.

Consultation d’archives *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h30

Ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Vaast d’Arras construite au XIIe siècle. Seul subsiste aujourd’hui le corps de ferme.

