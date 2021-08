Brassempouy PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy, Landes Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire PréhistoSite de Brassempouy, 18 septembre 2021 15:15, Brassempouy

Tarif préférentiel reservations@prehistoire-brassempouy.fr, 05 58 89 21 73

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h15

Atelier gratuit. Entrée au PréhistoSite 6 €. Réservation obligatoire.

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du Musée, 40330 Brassempouy Brassempouy 40330 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location753425.jpg 05 58 89 21 73 http://www.prehistoire-brassempouy.fr

Au cours du Paléolithique supérieur, des hommes préhistoriques s’installèrent dans la Grotte du Pape. Ils y abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures et une exceptionnelle série de neuf figurines humaines en ivoire de mammouth qu’Édouard Piette découvre entre 1892 et 1897, dont la « Dame à la capuche », la plus ancienne représentation de visage humain. C’est pour présenter ces vestiges que la Maison de la Dame a été conçue. À ses côtés, l’ArchéoParc présente la vie quotidienne de ces hommes, leur environnement et leurs techniques. Un véritable voyage en Préhistoire… il y a 25 000 ans !

