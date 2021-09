Valence Préfecture et Conseil départemental de la Drôme Drôme, Valence Visite commentée de la préfecture et du conseil départemental de la Drôme Préfecture et Conseil départemental de la Drôme Valence Catégories d’évènement: Drôme

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h00 Visite commentée de la préfecture et du conseil départemental de la Drôme * PRÉFECTURE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DROME Construit en 1963 par Maurice Biny et Georges Goldfard, le bâtiment de la préfecture et de l’hôtel du Département est un édifice emblématique de l’architecture moderne. Il est implanté dans le quartier Bel image à proximité d’autres services publics qui forment un pôle administratif. En 2012, le bâtiment reçoit le label « Patrimoine du XXe siècle » pour la qualité de son architecture et de ses décors intérieurs caractéristiques des années 1960. Animations Samedi 11 h et 14 h (durée 1 h).

– Visite commentée de la préfecture et de l’hôtel du Département, des salles de réception et des jardins par la Conservation départementale du patrimoine et l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine. *

Inscription obligatoire, groupes limités à 30 personnes, dispositif de sécurité avec présentation d’une pièce d’identité, port du masque obligatoire durant la visite. Pass sanitaire exigé. Rdv 3 Blv. Vauban – 26000 Valence (accès côté préfecture).

