Visite libre de l’hôtel de la préfecture du Lot Préfecture du Lot, 18 septembre 2021 10:00, Cahors. Journée du patrimoine 2021 Préfecture du Lot. Gratuit

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pass-sanitaire et masque obligatoire

Préfecture du Lot Place Chapou, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot

http://www.lot.gouv.fr

Ancien évêché de Cahors devenu siège de la Préfecture en 1800. L’Hôtel de la préfecture est un édifice construit entre 1681 et 1701 par l’architecte De Bry. Les salons du premier étage occupés aujourd’hui par le Conseil général et les appartements de la Préfecture présentent notamment des peintures d’Henri Martin, des tapisseries du XVIIIe siècle d’Aubusson et une sculpture d’Osip Zadkine.

Crédits : © préfecture du Lot Gratuit

