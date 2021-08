Quimper Préfecture du Finistère Finistère, Quimper Découvrir la préfecture du Finistère Préfecture du Finistère Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Dimanche 19 septembre, 14h00 Découvrir la préfecture du Finistère * Ce vaste bâtiment, à l’histoire tumultueuse, renferme des richesses insoupçonnées à l’image de l’imposante salle Jean Moulin.

Option 1 : visites libres, à partir de 14h, toutes les demi-heures

Option 2 : visites guidées, à partir de 14h, toutes les heures assurées par un guide-conférencier agréé avec un dernier départ à 17h. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

e-réservation / pièce d’identité obligatoire avec photo à présenter pour entrer sur le site, Pass sanitaire obligatoire.

