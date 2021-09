Beauvais Préfecture de l'Oise Beauvais, Oise Visite de la préfecture de l’Oise Préfecture de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Visite de la préfecture de l’Oise Préfecture de l’Oise, 18 septembre 2021 09:00, Beauvais. Journée du patrimoine 2021 Préfecture de l’Oise. Gratuit|Sur inscription 0344061222

Samedi 18 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00 Visite de la préfecture de l’Oise * *

Sur inscription et avec le pass sanitaire

Préfecture de l’Oise 1 place de la Préfecture – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8828270.jpg 03 44 06 12 31 http://www.oise.gouv.fr

Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1067, l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais connut un essor florissant au cours du Moyen Age. Il demeure de notables éléments en dépit des importants réaménagements et reconstructions post-révolutionnaires, l’ancienne abbaye étant devenue en 1824 l’Hôtel de la préfecture. Le parc est également un élément remarquable.

